Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugensuche nach Einbruch am Tag

Mittelschmalkalden (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag zwischen 06:30 Uhr und 15:15 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schulstraße in Mittelschmalkalden. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und entwendeten ein rotes I-Phone im Wert von etwa 150 Euro und ca. 200 Euro Bargeld. Die Polizei sicherte Spuren und bittet Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum gesehen haben oder Hinweise zum Einbruch oder dem Verbleib der entwendeten Gegenstände geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0018839/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

