LPI-SHL: Heckscheibe zerstört

Suhl (ots) - Beamte der Einsatzunterstützung Suhl führten am späten Montagabend eine Verkehrskontrolle mit einer 30-jährigen Autofahrerin in der Schützenstraße in Suhl durch. Ein mit ihr durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Die Polizisten brachten die 30-Jährige zur Blutentnahme ins Krankenhaus und bearbeiten jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Das Auto musste stehen bleiben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr