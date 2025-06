Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: A7 Aalen-Waldhausen: LKW verliert Auflieger

Aalen (ots)

Am Donnerstag gegen 17:15 Uhr befuhr ein 51-jähriger Berufskraftfahrer mit seinem Sattelzug die BAB 7 in Richtung Würzburg auf dem rechten Fahrstreifen. Etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen trennte sich der Auflieger aus noch nicht geklärter Ursache von der Sattelzugmaschine und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Andere Verkehrsteilnehmer kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden an dem mit Granulat geladenen Auflieger beträgt 5.000 Euro. Der Sachschaden an der Autobahneinrichtung beträgt 200 Euro. Die BAB 7 war zur Bergung von 18:30 Uhr bis 19:20 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Autobahnmeisterei an der Anschlussstelle Aalen/Oberkochen abgeleitet.

