Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Sachbeschädigungen - Versuchter Einbruch - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Aalen/Waldhausen: Farbschmiererei

Unbekannte verursachten zwischen Mittwoch, 17:30 Uhr und Donnerstag, 14 Uhr, in der Simmisweiler Straße sowie im Bernsteinweg Sachschaden durch Farbschmiererei mit rosa Farbe an Gebäuden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefonnummer 07361/5240 entgegen.

Aalen: PKW beschädigt

Im Stadionweg wurde am Donnerstag zwischen 7.50 Uhr und 16.50 Uhr ein Mercedes Benz - vermutlich mit einem spitzen Gegenstand - beschädigt. Sachdienliche Hinweisen nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Neresheim: PKW übersehen - 75 000 Euro Schaden

Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr befuhr eine 45-Jährige mit ihrem Mercedes die K3314 in Richtung Bopfingen. Am "Schweindofer Kreuz" übersah sie einen von rechts heranfahrenden Mercedes eines 53-Jährigen, welcher die B466 in Richtung Neresheim befuhr. Der 53-Jährige versuchte nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Infolgedessen überschlug sich der Mercedes der 45-Jährigen und kam anschließend auf dem Dach zum Liegen. Der Mercedes des 53-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß um 180 Grad gedreht und kam auf einer Verkehrsinsel zum Stehen. Durch den Unfall wurden beide PKW-Fahrer sowie eine Mitfahrerin des 53-Jährigen leicht verletzt. Die Unfallstelle musste durch die Feuerwehr Neresheim, welche mit drei Einsatzfahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort war, sowie einer Fachfirma, gereinigt werden. An den Fahrzeugen entstand in Schaden in Höhe von rund 75 000 Euro.

Aalen: Versuchter Einbruch

Einbrecher versuchten zwischen Montag und Donnerstagmorgen in ein Wohnhaus in der Brahmsstraße einzubrechen. Das Vorhaben scheiterte, es entstand lediglich ein Schaden an der Haustür in Höhe von rund 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Bopfingen: Anhänger entwendet

Auf einem Parkplatz "Am Stadtgraben" brach ein Dieb das Kupplungsschloss eines dort abgestellten 750kg Anhänger auf und entwendete diesen. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Waldstetten: Parkenden BMW beschädigt

Ein BMW, der am Donnerstag zwischen 16.50 Uhr und 17 Uhr im Almenweg geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem BMW entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Böbingen: Parkenden VW beschädigt

Am Donnerstag zwischen 7.10 Uhr und 19 Uhr wurde ein VW Polo beschädigt, der in dieser Zeit in der Bahnhofstraße auf den Parkplätzen beim Bahnhof geparkt war. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580.

Eschach: Parkenden Fiat beschädigt

Ein Fiat 500, der am Donnerstag zwischen 12.35 Uhr und 14.45 Uhr in der Heergasse auf einer Grundstückseinfahrt geparkt war, wurde dort von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Fiat entstand im rechten hinteren Türenbereich ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro, welcher vermutlich durch ein rotes Fahrzeug verursacht wurde. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Bushaltestelle beschädigt

Am Donnerstagabend um kurz vor 22:30 Uhr hat ein bislang unbekannter Mann eine Scheibe an der Bushaltestelle "Waldstetter Brücke" in der Parlerstraße eingeschlagen und ist danach in Richtung Weißensteiner Straße geflüchtet. Der Mann war etwa 180cm groß und trug eine dunkle Cap sowie ein grauses Oberteil. Hinweise auf den Unbekannten, der einen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro verursacht hat, nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell