POL-VIE: Viersen-Hamm: Diverse Autos zerkratzt - Haben Sie eine verdächtige Beobachtung gemacht?

Tönisvorst-Vorst (ots) - Am 6. Januar, gegen 02:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Am Sportplatz" in Vorst. Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich vermutlich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt ins Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Auch in den Umkleidekabinen wurden ...

mehr