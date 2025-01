Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-Vorst: Einbruch in Vereinsheim - Polizei sucht nach Hinweisen

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am 6. Januar, gegen 02:20 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Vereinsheim in der Straße "Am Sportplatz" in Vorst.

Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich vermutlich über ein gewaltsam geöffnetes Fenster Zutritt ins Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchsucht. Auch in den Umkleidekabinen wurden nahezu alle Spinde aufgebrochen. Nach derzeitigem Stand wurde ein Laptop entwendet.

Haben Sie Hinweise zu dem Einbruch? Bitte melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0. /jk (22)

