Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Weilersbach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Vermeintlicher Einbrecher auf frischer Tat festgenommen (30.11.2024)

Weilersbach (ots)

Auf frischer Tat ging der Polizei in Villingen-Schwenningen in der Nacht von Freitag auf Samstag ein vermeintlicher Einbrecher ins Netz. Gegen 04:44 Uhr wurden die Beamten des Polizeireviers Schwenningen zu einem Einbruchsalarm in einem Sportheim in der Straße Hoher Rain in Weilersbach gerufen. Vor Ort konnte ein abgestellter Pkw sowie der vermutliche Einbrecher, versteckt in einem Gebüsch, festgestellt werden. Der 41-Jährige ging sofort zu Fuß flüchtig, wurde jedoch durch die Polizisten eingeholt und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Fahrzeugs konnten mehrere Beweismittel sichergestellt werden. Da der Tatverdächtige sein Fahrzeug offensichtlich ohne Fahrerlaubnis aber unter der Beeinflussung von Betäubungsmitteln in Betrieb genommen hatte, wurde ihm eine ärztliche Blutprobe entnommen. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte weiteres vermutliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Der 41-Jährige muss sich jetzt wegen mehrerer Straftaten verantworten.

