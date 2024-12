Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Körperliche Auseinandersetzung in der Altstadt - Zeugen gesucht (01.12.2024)

Konstanz (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung, welche sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Konstanzer Altstadt ereignet hat. Zwei Männer verließen gegen 03:43 Uhr zusammen mit zwei Frauen eine Musik-Bar in der Hussenstraße, als der 32-jährige Geschädigte eine der Frauen ansprach. Die beiden männlichen Begleiter gingen daraufhin unvermittelt auf den 32-Jährigen los, begannen auf ihn einzuschlagen und warfen ihn zu Boden. Als sie weiterhin nicht von ihrem am Boden liegenden Opfer abließen, warf sich eine der Frauen schützend über den Geschädigten und verhinderte somit Schlimmeres. Schließlich gingen die Tatverdächtigen zu Fuß davon. Sie wurden als etwa 186 cm groß und dunkelhaarig beschrieben, wurden "Peter" und "Konrad" genannt und sollen etwa 23 und 49 Jahre alt sein. Zeugen des Vorfalls oder Personen, welche sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell