Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bräunlingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zigarettenautomat aufgesprengt - Zeugen gesucht (30.11.2024)

Bräunlingen (ots)

Vermutlich mittels eines "Böllers" hat eine unbekannte Täterschaft in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Zigarettenautomaten in der Straße "In Gupfen" aufgesprengt. Gegen 03:26 Uhr nahmen Anwohner einen lauten Knall wahr. Vor Ort konnte der zerstörte Zigarettenautomat, welcher an einer Garage angebracht war, aufgefunden werden. Am Gebäude entstand glücklicherweise kein Schaden. Der entstandene Sach- bzw. Diebstahlsschaden kann bisher nicht näher beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel 0771 83783-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell