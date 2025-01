Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Nach Überfall am 28. Dezember - weitere Hinweise erbeten

Nettetal-Breyell (ots)

Am Samstag, 28. Dezember, hatte gegen 20.20 Uhr ein maskierter Täter einen Lebensmitteldiscounter an der Biether Straße in Breyell überfallen. Wir berichteten in unserer Meldung 1141. Nach den bisherigen Ermittlungen gilt als sicher, dass weitere Zeuginnen oder Zeugen den Täter im Bereich des Parkplatzes gesehen haben müssen. Diese haben sich jedoch noch nicht bei der Polizei gemeldet. Mehrere Menschen hatten den Markt mit ihren Einkäufen gerade verlassen, als der Täter den Discounter betrat. Hier noch einmal die etwas angepasste Beschreibung des flüchtigen Mannes: Etwa 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und schlank. Bekleidet war er mit einer Jeans, dunklen Schuhen mit auffällig sichtbarer weißer Außensohle sowie einer schwarzen Kapuzenjacke, deren Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte. Außerdem trug er darunter entweder eine Sturmhaube oder aber zumindest eine Maske. Bei seiner Flucht wandte er sich höchstwahrscheinlich nicht in Richtung Biether Straße, sondern in Richtung des Fußwegs, der zur Josefstraße führt. Die Ermittlerinnen und Ermittler benötigen nun weitere Hinweise - zum Beispiel auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Discounter-Parkplatzes an der Biether Straße. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (20)

