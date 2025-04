POL-BO: Parteibüro mit Graffiti besprüht: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots) - Zwei Unbekannte sind am Sonntagabend, 20. April, in eine Wohnung in Bochum-Stiepel eingebrochen. Die Wohnungsinhaberin (59) ertappte das Duo auf frischer Tat. Es werden Zeugen gesucht. Gegen 22.45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Wohnung an der Galgenfeldstraße nahe der ...

mehr