Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: ELM - Streitigkeiten mit Körperverletzung enden für "Schläger" im Gefängnis

Elmshorn (ots)

Weil ein Fußgänger sich von einem PKW Fahrer und dessen Auto bedroht fühlte, kam es zum Streit zwischen den beiden Männern in dessen Folge der Fußgänger den Seitenspiegel des PKW abgetreten und dem Fahrer die Finger verbogen hat. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass er mit Haftbefehl gesucht wurde und jetzt in der JVA sitzt.

Gestern Abend gegen 18.00 Uhr meldete sich eine Zeugin bei der Bundespolizei am Elmshorner Bahnhof und berichtete, dass sich zwei Männer in der Königstraße prügeln würden. Die sofort dorthin entsandte Bundespolizeistreife konnte die beiden Kontrahenten auch feststellen. Da einer der beiden Männer nicht auf die Ansprache der Bundespolizisten reagierte und sich entfernen wollte, wurde er fixiert.

In der Dienststelle konnte dann ermittelt werden, dass sich ein 24-jähriger Mann so über die Vorbeifahrt eines 59-Jährigen mit seinem PKW geärgert hatte, dass er gegen den Wagen geschlagen hatte. Daraufhin kam es zum Streit zwischen den Männern in deren Folge der Jüngere den Seitenspiegel des PKW abgetreten und dem dann ausgestiegenem die Finger verbogen hatte.

Ebenfalls stellte sich heraus, dass der 24-Jährige durch eine Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl gesucht wurde. Er war 2024 wegen mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden, hatte die verhängte Strafe nicht gezahlt und war seither unbekannten Aufenthalts. Jetzt wurde ihm die Möglichkeit gegeben, die fälligen 1800,- Euro zu begleichen. Da er dies nicht konnte, wurde er in die JVA eingeliefert, in der der Mann die nächsten 22 Tage zu verbringen hat. Zudem wurden durch die Bundespolizei gegen ihn Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet.

