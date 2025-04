Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochum-Stiepel: Wohnungsinhaberin (59) schlägt Täterduo in die Flucht - Zeugen gesucht

Bochum (ots)

Zwei Unbekannte sind am Sonntagabend, 20. April, in eine Wohnung in Bochum-Stiepel eingebrochen. Die Wohnungsinhaberin (59) ertappte das Duo auf frischer Tat. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 22.45 Uhr verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in die Wohnung an der Galgenfeldstraße nahe der Hevener Straße. Die 59-jährige Wohnungsinhaberin bemerkte die Einbrecher, woraufhin diese in unbekannte Richtung flüchteten.

Beide Täter seien männlich, etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet gewesen. Einer sei 20 bis 30 Jahre alt und habe zur Tatzeit eine enganliegende dunkle Mütze und eine dunkle Maske getragen.

Angaben zur Tatbeute stehen noch aus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell