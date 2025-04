Polizei Bochum

POL-BO: Sicher unterwegs mit dem Rollator: Aktionstag am 23. April in Bochum-Süd

Bochum, Herne, Witten (ots)

Auch in diesem Jahr finden wieder die beliebten Aktionstage der Polizei rund um das Thema "Sicher unterwegs mit dem Rollator" statt - los geht`s am 23. April in Bochum-Süd.

Bei der Anschaffung eines Rollators gibt es oft keine oder nur eine kurze allgemeine Einweisung und viele Fragen bleiben meist offen. Zudem gestaltet sich die Handhabung im Alltag durch beispielsweise hohe Bordsteine, Straßenbahnschienen oder Gullydeckel ohne das richtige Training oft schwieriger, als vorerst angenommen.

Um diese Unsicherheiten zu bewältigen, stehen die Expertinnen und Experten der Verkehrsunfallprävention zwischen 9.30 und 12.30 Uhr am Buscheyplatz in Bochum zur Verfügung, geben Antworten, Anleitungen und hilfreiche Tipps.

Zudem können auf unserem Rollator-Parcours wieder verschiedene Alltagssituationen, wie etwa das sichere Gehen auf unterschiedlichen Untergründen sowie das Überwinden von Hindernissen, trainiert werden.

Denn wer sicher mit seinem Rollator umgehen kann, kann seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf den Straßenverkehr richten, was Unfällen effektiv vorbeugt. Ziel ist es, Mobilität zu fördern und die Eigenständigkeit durch den Rollator zu steigern - zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Das Angebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung!

Für alle Interessierten, die diesen Termin nicht wahrnehmen können: Es gibt zahlreiche weitere Rollator-Aktionstage in diesem Jahr, so z.B. am 14. Mai am Otto-Wels-Platz in Bochum-Südwest. Weitere Informationen und Termine finden Sie auf unserer Internetseite unter: https://bochum.polizei.nrw/sites/default/files/2025-02/v-pravention-ppbo-flyer-rollator-2025.pdf

