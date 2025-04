POL-BO: E-Scooter-Fahrer (19) bei Alleinunfall schwer verletzt

Herne (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in Herne-Horsthausen am Freitagmorgen, 18. April, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 3.45 Uhr versuchte eine unbekannte Person, sich über ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Josefinenstraße (nahe Wilhelm-Meyer-Straße) zu verschaffen. Der 72-jährige Bewohner wurde durch laute Geräusche geweckt. Als er nachsah, flüchtete die dunkel ...

