POL-FL: Friedrichstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Viöl, B200 (ots) - Am Samstagabend (01.03.2025) kam es auf der B200 an der Straße Hochviölberg in der Gemeinde Viöl zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrzeuges. Hierbei wurde eine Person schwerverletzt. Gegen 22:45 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer mit seinem BMW die B200 in Fahrtrichtung Husum. Vermutlich aufgrund nicht angepasster ...

