Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person auf der B200

Viöl, B200 (ots)

Am Samstagabend (01.03.2025) kam es auf der B200 an der Straße Hochviölberg in der Gemeinde Viöl zu einem schweren Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Fahrzeuges. Hierbei wurde eine Person schwerverletzt. Gegen 22:45 Uhr befuhr der 27-jährige Fahrer mit seinem BMW die B200 in Fahrtrichtung Husum. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verließ der Pkw die Fahrbahn nach rechts und verunfallte im Seitengraben. Zuvor hat sich das Fahrzeug mehrfach überschlagen und Schäden an der Bankette, dem Grünstreifen, einer angrenzenden Koppel samt Zaun und mehreren Leitpfosten verursacht. Der Fahrer wurde bei dem Unfall im Fahrzeug eingeklemmt und war zunächst nicht ansprechbar. Nach Bergung durch die Feuerwehr wurde er schwerverletzt in ein Krankenhaus nach Flensburg gebracht. Die Unfallstelle war für ca. eine Stunde vollgesperrt. Das verunfallte Fahrzeug musste aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen werden durch die Polizeistation Viöl geführt.

