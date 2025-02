Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Körperlicher Angriff im Aldi Markt, eine 43-Jährige erleidet schwere Verletzung mit einer Schere

Friedrichstadt (ots)

Am Donnerstagmorgen (27.02.25), gegen 10.00 Uhr, kam es im Aldi Markt in der Van-Wouver-Straße zu einem körperlichen Angriff auf eine 43-jährige Frau, welche durch einen Stich mit einer Schere schwer am Kopf verletzt wurde. Die 31-jährige Tatverdächtige flüchtete zunächst, konnte aber kurz darauf von eingesetzten Polizeikräften in Tatortnähe festgestellt werden. Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer kann Angaben zum Tatablauf machen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04841-8300 zu melden. Vielen Dank!

