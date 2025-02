Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Versuchtes Tötungsdelikt am Bahnhof, 21-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Flensburg (ots)

Am Freitagmorgen (28.02.25), gegen 02.19 Uhr, traf eine Streife der Bundespolizei im Bereich des Flensburger Bahnhofs auf einen Mann, der offensichtlich eine Stichwunde im Bereich des Oberkörpers aufwies. Die Erstversorgung des Mannes wurde bis zum Eintreffen eines Rettungswagens übernommen. Der 26-Jährige musste anschließend in einer Flensburger Klinik notoperiert werden. Eine Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden. Durch weitere Kräfte konnte ein 21-jähriger Tatverdächtiger im Nahbereich festgenommen werden. Bei dem Tatmittel handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um ein Klappmesser, welches in Tatortnähe aufgefunden werden konnte. Die Umstände der Tat sind noch unklar. Der Kriminaldauerdienst der Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat noch am frühen Morgen die Ermittlungen aufgenommen und anschließend an das Kommissariat 2 übergeben. Die Ermittlungen dauern an.

