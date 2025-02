POL-OF: Mann mit Metallstange verletzt; Einbruch in ein Fitnessstudio

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Mann mit Eisenstange verletzt - Dietzenbach

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es am gestrigen Samstag gegen 22.17 Uhr in der Berliner Straße in Dietzenbach. Der 56-jährige Geschädigte wurde offenbar von dem unbekannten Täter mit einer Eisenstange ins Gesicht geschlagen. Dabei erlitt das Opfer eine erhebliche Verletzung am Auge. Der Täter, der vom Geschädigten als 20-jähriger Mann mit schwarzen Haaren und schwarzer Kleidung beschrieben wurde, flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung.

Mögliche Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Telefonnummer 069 8098 1234 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Fitness-Studio - Mühlheim am Main

Ein Fitnessstudio in der Dietesheimer Straße war am Sonntagmorgen gegen 04.57 Uhr das Ziel eines Einbrechers. Dieser gelangte über eine Feuertreppe zu einem Fenster, das er aufbrach und so in die Räume des Studios einstieg. Hier durchsuchte er Schubladen im Bereich des Tresens und wurde vermutlich kurz darauf gestört. Als die Polizei wenig später am Tatort eintraf, konnte der Täter nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu melden.

