Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeidirektion Flensburg: Mehrere Kontrollen zum neuen Waffengesetz im Bereich des ÖPNV

Polizeidirektion Flensburg (ots)

Im Zuge der Änderungen des Waffengesetzes intensiviert die Polizeidirektion Flensburg gemeinsam mit der Bundespolizei die Sicherheitsmaßnahmen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Ziel ist es, die Einhaltung des novellierten Gesetzes zu gewährleisten und die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Seit Ende des vergangenen Jahres ist das Mitführen von Waffen und Messern an Bahnhöfen und in allen Verkehrsmitteln des ÖPNV verboten.

Aus diesem Grund führten Polizeibeamte der Polizeidirektion Flensburg gemeinsam mit der Bundespolizei und des Zolls umfangreiche Kontrollen an den Bahnhöfen in Flensburg, Schleswig, Husum, Niebüll und Westerland auf Sylt durch. Im Zentrum der Kontrollen, die vom 17.-21.02.25 durchgeführt wurden, stand die Überprüfung, ob die neuen gesetzlichen Bestimmungen zum Tragen von Waffen und Messern eingehalten werden. Die Polizei legte dabei besonderen Wert auf Transparenz und Bürgernähe. Die Kontrollen wurden in großer Sichtbarkeit durchgeführt.

Insgesamt wurden über 750 Personen kontrolliert. Dabei wurden elf Ordnungswidrigkeiten und zwei Strafanzeigen nach dem Waffengesetz zur Anzeige gebracht. Die Betroffenen führten beispielweise Einhandmesser, einen Schlagring oder eine Schreckschusspistole mit sich. Die Gegenstände wurden sichergestellt.

Auch in Zukunft werden gezielte Kontrollen der Polizei durchgeführt, um die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu überprüfen und damit das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste zu stärken.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell