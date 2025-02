Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schleswig (ots)

Bereits am 10.02.2025 kam es in der Husumer Straße in Schleswig zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Kleinkraftrades und eines Fußgängers. Der Fußgänger wurde schwer verletzt. Das Polizeirevier Schleswig hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen und sucht Zeugen.

Gegen 18.00 Uhr befuhr der 33-jährige Fahrer mit seiner Piaggio Ape die Husumer Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Auf Höhe des Friedhofs stößt der 33-Jährige mit einem in gleicher Richtung gehenden Fußgänger zusammen, der sich auf dem vorhandenen Schutzstreifen für den Radverkehr fortbewegte und ein Rollbrett hinter sich herzog. Der 52-jährige Fußgänger stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Zwischenzeitlich konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden. Der Verletzte wurde durch einen Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. An der Ape entstand ein Sachschaden von circa 7000,- Euro.

Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Schleswig unter der Telefonnummer 04621 / 840 oder per Email an Schleswig.PR@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell