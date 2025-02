Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Zeugenaufruf nach Wohnungseinbruchdiebstählen in Bredstedt

Bredstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende (14.02. bis 16.02.2025) kam es zu insgesamt fünf Wohnungseinbruchdiebstählen in Bredstedt. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Am Freitag (14.02.25) brachen unbekannte Täter in der Zeit von 12.40 Uhr bis 22.30 Uhr in der Nordseestraße in Bredstedt in ein Einfamilienhaus ein. Dabei öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses. Während des Zeitraums von Freitag bis Sonntag kam es zu insgesamt vier Einbruchdiebstählen in Einfamilienhäuser in der Straße Osterrade. In allen Fällen gelangten die Täter über gewaltsam geöffnete Fenster in die Häuser und durchsuchten diese.

Die Täter erbeuteten u.a. Bargeld und Schmuck.

Wer während des Tatzeitraums verdächtige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Husum unter der Telefonnummer 04841 830 0 oder per E-Mail an Husum.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell