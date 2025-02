Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schwerer Raub mit Stichverletzungen in der Angelburger Straße, Polizei sucht weitere Zeugen, insbesondere zwei junge Mädchen

Flensburg (ots)

In der Angelburger Straße, auf Höhe des Eingangs zur Galerie, kam es am Mittwoch (13.02.25), gegen 18.30 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung nach einem Streit zwischen vier Personen. Ein 31-jähriger Mann soll eine der Beteiligten geschubst haben, so dass diese stürzte. Infolgedessen erlitt er zwei Stichverletzungen am Rücken. Die Auseinandersetzung verlagerte sich zum Südermarkt. Dem 31-Jährigen, der einen Hund bei sich führte, wurde ein Rucksack, Portemonaie und eine Jacke entrissen. Die Polizei wurde alarmiert, alle Beteiligten konnten ermittelt werden. Der 31-Jährige wurde in einem Krankenwagen erstversorgt. Es sollen zwei Mädchen Zeuginnen dieser Auseinandersetzung gewesen sein, die sich in ein Geschäft in der Angelburger Straße flüchteten und sichtlich unter dem Eindruck des Geschehenden standen. Diese Mädchen und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 an die Ermittler des Kommissariats 7 zu wenden. Vielen Dank!

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell