POL-MA: Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: Auto kracht gegen Leitplanke - PM 1

Sinsheim/ Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Um kurz nach 15 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn zwischen den Anschlussstellen Sinsheim und Sinsheim-Süd. Nach bisherigen Erkenntnissen prallte ein Autofahrer mit seinem BMW ohne Fremdeinwirkung gegen die Leitplanke. Dabei lösten die Airbags des Fahrzeugs aus. Der Fahrer wird medizinisch behandelt. Über die Schwere seiner Verletzungen ist noch nichts bekannt. Auf Grund der andauernden Maßnahmen am Unfallort sind derzeit der linke und der mittlere Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn gesperrt. Die Unfallstelle ist noch nicht gesichert.

