POL-FL: Steinbergkirche: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr auf der B 199 (Nordstraße)

Bredstedt (ots) - Am vergangenen Wochenende (14.02. bis 16.02.2025) kam es zu insgesamt fünf Wohnungseinbruchdiebstählen in Bredstedt. Die Kriminalpolizei Husum hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Am Freitag (14.02.25) brachen unbekannte Täter in der Zeit von 12.40 Uhr bis 22.30 Uhr in der Nordseestraße in Bredstedt in ein Einfamilienhaus ein. Dabei ...

