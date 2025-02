Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg/Handewitt: Eigentümer von Schmuckgegenständen gesucht

Flensburg/Handewitt (ots)

Bereits am 12.12.2024 fanden Mitarbeiter der Autobahnmeisterei im Bereich der Anschlussstelle Handewitt an der BAB 7 zwei Tüten mit diversen Schmuckgegenständen und Uhren. Die Tüten waren an dem Grünstreifen deponiert.

Da es sich bei dem Schmuck um Diebesgut handeln könnte, hat die Kriminalpolizei in Flensburg die Ermittlungen aufgenommen.

Wer solchen Schmuck vermisst oder Hinweise zu möglichen Taten oder Eigentümern geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Flensburg unter der Telefonnummer 0461 484 0 oder per Email an K7.Flensburg.BKI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell