Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall in Herne-Holsterhausen - alkoholisierter E-Bike-Fahrer (62) verletzt sich schwer

Herne (ots)

Am Ostersonntag, 20. April, ist ein alkoholisierter E-Bike-Fahrer in Herne ohne Fremdeinwirkung verunfallt. Für ihn endete der Tag im Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann (62, aus Herne) um 15.46 Uhr den Radweg an der Holsterhauser Straße in Fahrtrichtung Wanne-Eickel. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der 62-Jährige kurz vor der Autobahnauffahrt A43 (Fahrtrichtung Wuppertal) die Kontrolle über sein Pedelec, stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Da der Mann angab, vor seiner Fahrt Alkohol getrunken zu haben, wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,78 Promille. Im Krankenhaus wurde dem 62-Jährigen anschließend eine Blutprobe entnommen.

Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell