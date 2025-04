POL-BO: Verfolgungsfahrt in Witten: Polizei stellt Transporter-Fahrer (38) ohne Fahrerlaubnis

Herne (ots) - Am Ostersonntag, 20. April, ist ein alkoholisierter E-Bike-Fahrer in Herne ohne Fremdeinwirkung verunfallt. Für ihn endete der Tag im Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann (62, aus Herne) um 15.46 Uhr den Radweg an der Holsterhauser Straße in Fahrtrichtung Wanne-Eickel. Aus ...

