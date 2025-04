Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Landkreis (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Zeugen nach Fahrzeugbrand gesucht

Am Samstag hat ein Pkw neben einem Tanzlokal in Aurich Feuer gefangen. Gegen 6.10 Uhr geriet ein blauer Peugeot auf einem Parkplatz im Fischteichweg in Brand. Polizeibeamte konnten das Feuer löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Eine Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter 04941 606215 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell