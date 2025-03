Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, 19.03.2025, gegen 12.00 Uhr befuhr die 75-jährige Fahrerin eines blauen PKW Mercedes die Lützelstraße in Richtung Kaiserstraße. Als sie an der Kreuzung Bubenhauser Straße / Lützelstraße an der Lichtzeichenanlage nach links in die Bubenhauser Straße abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem entgegenkommenden bevorrechtigten weißen PKW Mercedes, welcher von der Kaiserstraße in Fahrtrichtung Lützelstraße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde der 68-jährige Fahrer des weißen Mercedes sowie dessen Beifahrerin leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. An beiden PKW entstand erheblicher Sachschaden. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. /pizw

