Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht beim Ausparken

Zweibrücken (ots)

Als ein 38-Jähriger am Mittwoch, den 12.03.2025, um 11:48 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er seinen Augen kaum trauen. An seinem blauen Audi Q2 befand sich ein Schaden. Dieser muss in der Zeit seit Montag, dem 10.03.2025, entstanden sein. An diesem Wochenbeginn stellte der Autobesitzer seinen Wagen um 10:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Landauer Straße ab. Der Unfallverursacher parkte augenscheinlich neben dem Audi aus und streifte diesen hierbei. Der entstandene Schaden beträgt circa 2.300,- Euro.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 - 369 15399 mit der Polizei Zweibrücken in Verbindung zu setzen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell