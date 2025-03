Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Honda-Fahrer verfolgt Mercedes, verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstag, 13.03.2025 in der Zeit von 12.40 Uhr bis ca. 13.00 Uhr verfolgte der 30-jährige Fahrer eines roten PKW Honda einen 35-jährigen Mercedes-Fahrer mit dessen 27-jährigen Beifahrerin durch das Stadtgebiet Zweibrücken. Der Mercedes-Fahrer fuhr vom Waldfriedhof in Richtung Zweibrücken als sich der Honda hinter ihn setzte. Nach der Fahrt durch das Wohngebiet Beckerswäldchen versuchte der Fahrer des Honda an der Einmündung Langentalstraße/Etzelweg den Mercedes von der Straße abzudrängen und stellte seinen Honda quer davor. Durch ein Ausweichmanöver konnte der Mercedes-Fahrer einen Zusammenstoß vermeiden. Die Verfolgungsfahrt setzte sich dann bis nach Niederauerbach fort. An der Kreuzung Sickingerhöhstraße/ Pirmasenser Straße hielt der Mercedes an der rotlichtzeigenden Ampel auf der Rechtsabbiegespur an, wo sich der Honda auf der Linksabbiegespur neben ihn setzte. Als die Lichtzeichenanlage auf grün schaltete, bog der Mercedes nach rechts in die Pirmasenser Straße ein und wurde vom Honda abgedrängt, wobei es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Nach dem Zusammenprall stieg der Honda-Fahrer aus seinem PKW und gab dem Fahrer des Mercedes zu verstehen, dass es sich bei dessen 27-jährigen Beifahrerin um seine Lebensgefährtin handelt. Anschließend entfernte sich der Honda-Fahrer in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Auch die Beifahrerin flüchtete danach zu Fuß. Im Rahmen der Fahndung konnte der Honda-Fahrer ermittelt werden. Gegen ihn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pizw

