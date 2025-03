Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Sandkrug: Ein anspruchsvolles Jahr mit bedeutenden Fortschritten

Bild-Infos

Download

Sandkrug (ots)

Sandkrug, 22. Februar 2025 - Die Feuerwehr Sandkrug hielt ihre diesjährige Jahreshauptversammlung im Schützenhaus Sandkrug ab. Ortsbrandmeister Maik Schütte begrüßte die anwesenden Kameradinnen und Kameraden sowie zahlreiche Gäste aus Politik und Verwaltung.

Der Abend begann mit einem gemeinsamen Schnitzelbuffet, bevor Schütte in seinem Jahresbericht auf das vergangene Jahr zurückblickte. Er betonte, dass 2024 ein anspruchsvolles Jahr für die Feuerwehr Sandkrug war. Die 112 Einsätze umfassten ein breites Spektrum von Bränden über Verkehrsunfälle bis hin zu Sturmlagen. Gleichzeitig wurden zahlreiche Projekte erfolgreich vorangetrieben. Die Feuerwehr Sandkrug wurde zur Schwerpunktfeuerwehr ernannt, ein Wechselladerfahrzeug konnte in Empfang genommen werden und die Ausschreibungen für einen Hygiene-Container sowie die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges wurden auf den Weg gebracht.

Ein weiteres zukunftsweisendes Projekt ist die Stationierung eines 13 kVA Notstromaggregats durch den Landkreis. Dieses soll im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls die Mobilfunkmasten am Laufen halten. Ergänzend dazu wurde eine Notstromeinspeisung an einer Sandkruger Tankstelle eingerichtet, um die Treibstoffversorgung sicherzustellen.

Schütte berichtete weiter, dass aktuell 85 Einsatzkräfte aktiv sind und 25 Kinder und Jugendliche in der Jugendfeuerwehr engagiert sind. Abschließend dankte er allen Kameradinnen und Kameraden für ihren unermüdlichen Einsatz sowie Rat und Verwaltung für ihre fortwährende Unterstützung.

Stellvertretender Ortsbrandmeister Mark Seemann hob hervor, dass Kameradschaft und Teamgeist das Herzstück der Feuerwehr Sandkrug sind. Dank neuer Organisationsstrukturen und einer intensivierten Ausbildung konnte der Wissensstand der Einsatzkräfte weiter ausgebaut werden. Aktuell verfügt die Feuerwehr Sandkrug über 40 einsatzbereite Atemschutzgeräteträger.

Jugendwart Lennart Bischoff berichtete von zahlreichen erfolgreichen Aktionen der Jugendfeuerwehr. Die traditionelle Tannenbaum-Sammelaktion fand bereits zum 16. Mal statt - mit einem neuen Rekord an gesammelten Bäumen.

Bürgermeister Guido Heinisch dankte der Feuerwehr für ihre unermüdliche Arbeit und verkündete die Gründung einer Hochwasser-Partnerschaft mit der Gemeinde Wardenburg. Ratsvorsitzender Dr. Johannes Große Beilage betonte die zentrale Rolle der Feuerwehr in der Gemeinde. SOJ-Vorsitzender Lars Janßen zeigte sich dankbar für die Einladung und sicherte weitere Investitionen für 2025 zu. Diane Febert bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und lobte das Helferfest für die Hochwasserhelfer. Kreisbrandmeister Frank Hattendorf informierte über Veränderungen in der Kreisfeuerwehr, neue Investitionen und das erweiterte PSNV-Angebot. Gemeindebrandmeister Stefan Heinke verwies auf den aktuellen 5-Jahres-Plan und die strukturellen Herausforderungen bei Beschaffungen. Vertreter der Malteser Norbert Tenkhof und Sven Steinbeck gaben bekannt, dass sich das Ehrenamt und Hauptamt der Malteser weiter ausbauen werden. Gerold Wulf vom THW Wardenburg kündigte den Bau eines neuen THW-Gebäudes an. Nikolas Lienemann von der Öffentlichen Versicherung Sandkrug unterstrich seine Unterstützung für die Feuerwehr und überreichte eine Spende in Höhe von 800 Euro.

Folgende Mitglieder der Feuerwehr Sandkrug wurden befördert. Jesse Liman wurde zum Feuerwehrmann ernannt, Wiebke Buß zur Oberfeuerwehrfrau und Daniel Lindstedt zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Silke Judwerschat und Jannis Dölling wurden zum ersten Hauptfeuerwehrmann beziehungsweise zur ersten Hauptfeuerwehrfrau ernannt. Tom Kramer erhielt die Beförderung zum Löschmeister. Sebastian Roth, Philipp Gerdes, Marten Dölling und Niklas Schlüter wurden zu Oberlöschmeistern ernannt. Volker Zemke wurde zum Hauptlöschmeister befördert, Mark Seemann zum Oberbrandmeister und Maik Schütte zum Hauptbrandmeister.

Besondere Ehrungen des Landesfeuerwehrverbandes erhielten Maik Schütte, Timo Nirwing und Niklas Schlüter für 25 Jahre Mitgliedschaft. Wilfried Wilder wurde für 60 Jahre geehrt und Werner Krumland für beeindruckende 70 Jahre Mitgliedschaft.

Die Feuerwehr Sandkrug bedankt sich bei allen Mitgliedern, Unterstützern und Förderern für ein erfolgreiches Jahr 2024 und blickt mit Zuversicht auf die Herausforderungen des neuen Jahres.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell