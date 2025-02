FW-OLL: Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Kirchhatten

Hude (ots) - In der Nacht zum Mittwoch, den 19. Februar 2025, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße "Alter Sportplatz" in Wüsting alarmiert. Gegen 00:50 Uhr bemerkten aufmerksame Nachbarn das Feuer in einem Schuppen, informierten umgehend die Feuerwehr und weckten die Anwohner des angrenzenden Wohnhauses. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf einen angrenzenden PKW sowie den ...

