FW-OLL: Schuppenbrand in Wüsting - Feuer greift auf Wohnhaus über

Hude (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, den 19. Februar 2025, wurde die Feuerwehr zu einem Brand in der Straße "Alter Sportplatz" in Wüsting alarmiert. Gegen 00:50 Uhr bemerkten aufmerksame Nachbarn das Feuer in einem Schuppen, informierten umgehend die Feuerwehr und weckten die Anwohner des angrenzenden Wohnhauses.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatte das Feuer bereits auf einen angrenzenden PKW sowie den Dachstuhl des Wohnhauses übergegriffen. Umgehend wurde ein Löschangriff mit mehreren C-Rohren eingeleitet. Eine weitere Ausbreitung des Feuers auf das Wohnhaus konnte verhindert werden. Der Schuppen sowie das betroffene Fahrzeug brannten jedoch vollständig aus.

Um versteckte Glutnester im Dachbereich des Wohnhauses aufzuspüren und gezielt abzulöschen, wurde das Dach mit Unterstützung einer Drehleiter geöffnet. Während der Nachlöscharbeiten stellte sich eine weitere Herausforderung: Aufgrund der Minusgrade gefror das auf den Boden laufende Löschwasser. Ein aufmerksamer Nachbar unterstützte die Einsatzkräfte und streute die gesamte Einsatzstelle mit Streusalz ab, um die Rutschgefahr zu verringern. So konnten sich die Einsatzkräfte ganz auf die Brandbekämpfung konzentrieren.

Verletzt wurde niemand. Im Einsatz waren insgesamt 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Altmoorhausen, Wüsting und Hude sowie die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Oldenburg.

