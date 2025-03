Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wer hat den Golf beschädigt?

Pirmasens (ots)

Eine unbekannte Person zerkratzte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen in der Horebstraße abgestellten VW. Das graue Fahrzeug war in Höhe der Hausnummer 61 geparkt. Vermutlich mit einem spitzen Gegenstand beschädigte der Täter die Motorhaube und die komplette Fahrerseite. Desweiteren beschmierte er mit einem Farbstift noch die Lichteinrichtungen und die Scheiben des Pkw. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und fragt: Hat jemand etwas Verdächtiges gehört oder beobachtet? Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 0631 369-15099 oder unter pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |krä

