Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Montag, 17.03.2025, kurz nach 19.00 Uhr befuhr die 85-jährige Fahrerin eines blauen PKW VW Golf die Gottlieb-Daimler Straße aus der Poststraße kommend in Richtung Bubenhauser Kreisel. Am Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt anhalten, als ein nachfolgender PKW ihr hinten auffuhr. Hierbei entstand am PKW VW Golf Sachschaden in Höhe von ca. 350.- Euro. Nach dem Zusammenstoß hielt die Fahrerin des VW Golf im Kreisel an und wurde sodann vom Unfallverursacher überholt, welcher dann in Richtung Bundesautobahn 8, Richtung Pirmasens davonfuhr. Bei dem flüchtenden PKW soll es sich um einen grauen PKW VW Touran gehandelt haben. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann weitere Angaben zum Unfallverursacher machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631 369-15399 entgegen. /pizw

