POL-PDPS: Fahren unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots) - Als ein 38-Jähriger am Mittwoch, den 12.03.2025, um 11:48 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, konnte er seinen Augen kaum trauen. An seinem blauen Audi Q2 befand sich ein Schaden. Dieser muss in der Zeit seit Montag, dem 10.03.2025, entstanden sein. An diesem Wochenbeginn stellte der Autobesitzer seinen Wagen um 10:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Landauer Straße ab. Der ...

