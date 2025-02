Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Im eigenen Haus überfallen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Bruktererstraße;

Tatzeit: 04.02.2025, 20.00 Uhr;

Eine Rentnerin in ihrem eigenen Haus überfallen hat ein bislang unbekannter Mann an der Bruktererstraße in Borken. Am Dienstagabend hatte es gegen 20.00 Uhr an der Tür der Frau geklingelt. Nach dem Öffnen sprang plötzlich ein unbekannter Mann hervor und forderte Geld und Schmuck. Der Unbekannte hielt der Rentnerin den Mund zu, drängte sie zurück ins Haus und wiederholte seine Forderungen. Die Borkenerin riss dem Mann die Mütze vom Kopf und rief laut um Hilfe. Der Täter ließ daraufhin von seinem Opfer ab und rannte in unbekannte Richtung davon. Die Frau konnte den Mann wie folgt beschreiben: Etwa 30 Jahre alt und circa 1,7 Meter groß mit schlanker, sportlicher Figur und dunklen, lockigen Haaren. Bei der Tatausführung trug der Täter eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, dunkle Schuhe und eine Sonnenbrille.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell