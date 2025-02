POL-BOR: Gronau - Kleinkraftrad entwendet

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Auf der Recke; Tatzeit: 31.01.2025, zwischen 18.00 Uhr und 21.20 Uhr; Bargeld und einen Akkuschrauber haben Unbekannte aus einem Pkw in Bocholt entwendet. Das Fahrzeug hatte am Montagabend auf dem Parkplatz eines Berufskollegs an der Straße Auf der Recke gestanden. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in ...

