POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Alkoholisierter Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Liebauweg; Tatzeit: zwischen 31.01.2025, 16.00 Uhr, und 03.02.3035, 08.00 Uhr; In eine Firma einzudringen versucht haben bislang Unbekannte in Bocholt. Die Täter machten sich zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen an einem Fenster zu schaffen, um in das Innere des Objekts am Liebauweg zu kommen. Dies hielt dem Einbruchsversuch allerdings stand. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat ...

