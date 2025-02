Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Graes - Tanksäule beschädigt und weggefahren

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus-Graes, Hauptstraße;

Unfallzeit: 02.02.2025, 02.20 Uhr;

Eine Tanksäule und den zugehörigen Zapfhahn auf einem Tankstellengelände beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Ahaus-Graes. Der Mann betankte in der Nacht zum Sonntag seinen silbernen Opel Kombi und bemerkte erst, dass er den Zapfhahn nicht zurück in die Tanksäule geführt hatte, als er bereits losfuhr. Er stieg aus und begutachtete den entstandenen Schaden, entfernte sich dann aber von der Unfallstelle. Beschrieben wird er wie folgt: etwa 25 bis 30 Jahre alt, kurze und dunkle Haare, bekleidet mit einer weißen Winterjacke, einer blauen Jeans und weißen Sneakern. Der Unfallverursacher wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Mögliche Zeugen mögen ihre Hinweise bitte ebenfalls an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 richten. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell