Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Vermisste Person aufgefunden

Stadthagen (ots)

(Thi) Am späten Donnerstagabend, den 08.08.2024, konnte durch eine Betreuerin einer Wohngruppe eine abgängige 17-Jährige im Gebüsch Am Bahnhof in Stadthagen aufgefunden werden. Die 17-Jährige war unverletzt und konnte zurückgeführt werden.

Zuvor hatte sie sich kurzzeitig auch auf den Gleisen aufgehalten. In dem Zusammenhang musste unter anderem ein ICE anhalten. Der Bahnverkehr war von 23:10 - 00:48 Uhr gesperrt.

Bei der Suche nach dem Mädchen war auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell