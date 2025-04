Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Unfall mit Wohnwagen

Eversmeer - Auffahrunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Esens - Unfall mit Wohnwagen

Ein Wohnwagen ist am Montag in Esens mit einem Baum kollidiert. Ein 72 Jahre alter Mercedes-Fahrer fuhr gegen 11 Uhr mit angehängtem Wohnwagen auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Esens. In Höhe der Kreuzung zur Wittmunder Straße löste sich aus noch ungeklärter Ursache der Anhänger und prallte gegen einen Baum am Straßenrand. Es entstand Sachschaden an dem Wohnwagen, dem Baum und einem Leitpfosten. Der Wohnanhänger musste abgeschleppt werden.

Eversmeer - Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall kam es am Montagmorgen auf dem Königsweg in Eversmeer. Ein 25 Jahre alter Audi-Fahrer fuhr gegen 8 Uhr hinter einem 63-jährigen Mazda-Fahrer und erkannte zu spät, dass dieser abbremste. Der Audi kollidierte mit dem Heck des Mazda. Der Mazda-Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

