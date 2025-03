Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Großeinsatz bei Brand in Entsorgungsbetrieb in Neerstedt

Neerstedt (ots)

Am heutigen Abend (12. März 2025) wurde die Feuerwehr um 17:52 Uhr mit dem Stichwort "F3 - Brennt Papier in Gewerbehalle" zu einem Entsorgungsbetrieb in der Kirchhatter Straße alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine massive Rauchsäule sichtbar, die bis nach Oldenburg zu erkennen war.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Halle bereits im Vollbrand. Umgehend wurden erste Löschmaßnahmen eingeleitet und eine Wasserversorgung über angrenzende Löschteiche aufgebaut. Aufgrund der Brandausbreitung wurden weitere Einsatzkräfte nachalarmiert, darunter die Drehleiter der Feuerwehr Wildeshausen, die Verpflegungseinheit der Malteser Wildeshausen sowie das Technische Hilfswerk (THW) aus Oldenburg.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Allerdings gestaltete sich das Ablöschen des brennenden Papiers und Unrates als herausfordernd. Mithilfe eines Radladers und eines Baggers des THW wurde das Brandgut auseinandergezogen und außerhalb der Lagerhalle abgelöscht. Der Einsatz zog sich bis tief in die Nacht.

Insgesamt waren rund 120 Einsatzkräfte der Feuerwehren Neerstedt, Dötlingen, Brettorf, Kirchhatten, Wildeshausen und Düngstrup, des Rettungsdienstes der Malteser Sandkrug und Malteser Wildeshausen, des THW Oldenburg sowie der Polizei im Einsatz. Zudem waren die Drohnengruppe sowie der Gerätewagen-Atemschutz der Kreisfeuerwehr des Landkreises Oldenburg vor Ort.

Eine Person wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation vorsorglich zur Kontrolle in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Die Zusammenarbeit mit dem Entsorgungsbetrieb verlief ebenfalls sehr gut. Bereits zu Beginn des Einsatzes standen Mitarbeiter zur Verfügung, um wichtige Geräte und Maschinen aus dem Gefahrenbereich zu fahren und so weitere Schäden zu verhindern.

