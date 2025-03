Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Gewalt gegen Einsatzkräfte - Feuerwehr und Malteser schulen für den Ernstfall

Bild-Infos

Download

Wildeshausen (ots)

Gewalt gegen Einsatzkräfte ist längst kein Phänomen mehr, das nur in Großstädten auftritt. Auch in ländlichen Regionen werden Feuerwehr, Rettungsdienst und andere Helfer zunehmend verbal oder sogar körperlich angegriffen. Ein aktueller Vorfall bei Oldenburg, bei dem ein Autofahrer eine Einsatzkraft der Feuerwehr verletzte, unterstreicht die Dringlichkeit des Themas.

Um auf solche Situationen besser vorbereitet zu sein, haben die Feuerwehren in Zusammenarbeit mit den Maltesern ein Deeskalationstraining gestartet. Bereits vor einigen Wochen begann das Projekt mit einer Theorieeinheit im Feuerwehrhaus Wildeshausen. Am vergangenen Dienstag folgte nun der praktische Teil in einer Sporthalle, bei dem den Einsatzkräften Strategien für den schlimmsten Fall vermittelt wurden - etwa einen Angriff mit Fäusten oder sogar Waffen.

"Wir sind da, um zu helfen, aber wir sind keine Helden", lautete die zentrale Botschaft des Trainings. Statt sich in gefährliche Auseinandersetzungen zu verwickeln, sollten Einsatzkräfte sich schnellstmöglich aus bedrohlichen Situationen zurückziehen. Ziel sei es, Eskalationen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Falls dies nicht möglich ist - etwa weil Angreifer unter Drogeneinfluss stehen oder eine grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber Einsatzkräften haben -, wissen die Teilnehmer nun, wie sie sich bestmöglich schützen können.

Dank der Zusammenarbeit mit den Maltesern sind die Feuerwehren nun noch besser gewappnet, um Gefahrensituationen frühzeitig zu entschärfen und sich im Ernstfall richtig zu verhalten.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell