Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Kreisjugendfeuerwehrtag 2025 in Huntlosen - Erfolgreiche Versammlung mit wichtigen Neuerungen

Huntlosen (ots)

Am 21. Februar fand in Huntlosen der Kreisjugendfeuerwehrtag 2025 statt. Von 52 Stimmberechtigten waren 38 anwesend. Nach der Vorstellung der neuen Kreisjugendsprecherinnen und ihrem Bericht über das vergangene Jahr wurden die Pläne für 2025 bekannt gegeben. In diesem Jahr wird Völkerball als Sportwettbewerb ausgetragen, zudem wurde das nächste Jugendforum angekündigt.

Anschließend ließ Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke das vergangene Jahr Revue passieren und kündigte das kommende Zeltlager in Delmenhorst an. Besonders stolz sei man auf den Kreiskinderfeuerwehrtag, der es sogar in ein Feuerwehrmagazin geschafft habe.

Aktuell zählt die Kreisjugendfeuerwehr 509 Mitglieder sowie über 203 Betreuer. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt war die Wahl zur stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwartin. Vorgeschlagen wurde Nelly Tobies aus Ganderkesee, die mit klarer Mehrheit gewählt wurde. Die Kreisjugendfeuerwehr freut sich, Nelly nun als 2. stellvertretende Kreisjugendfeuerwehrwartin in ihren Reihen zu haben.

Zudem plant die Kreisjugendfeuerwehr die Einrichtung eines Helferpools aus Freiwilligen, die bei Bedarf tatkräftig unterstützen können. Besonders bei Lehrgängen wird dies eine große Erleichterung für die Organisation und Verpflegung sein. Neben den erfolgreichen Lehrgängen des vergangenen Jahres wird auch 2025 das Ausbildungsangebot weiter ausgebaut. Ein neuer Juleica-Lehrgang (Jugendleiter-Card) hat bereits im Kreisjugendfeuerwehrhaus begonnen.

Auch für die jüngeren Mitglieder gibt es spannende Pläne: Die Kinderfeuerwehr unternimmt in diesem Jahr einen Ausflug in den Tierpark Ströhen.

Am Ende der Veranstaltung hatten die Gäste die Gelegenheit, ihre Grußworte zu überbringen. Der stellvertretende Kreisbrandmeister Hendrik Behrends dankte der Kreisjugendfeuerwehr für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Auch Torben Schöne, als Vertreter des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes und Kreisjugendfeuerwehrwart aus dem Landkreis Wesermarsch angereist, lobte die erfolgreichen Fortschritte der Kreisjugendfeuerwehr im vergangenen Jahr und wünschte viel Glück und Spaß für die kommenden Aufgaben.

Kreisjugendfeuerwehrwart Florian Reinke bedankte sich am Ende der Sitzung bei allen und hofft auf ein gutes Jahr 2025.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Oldenburg, übermittelt durch news aktuell