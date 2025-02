Feuerwehr Essen

FW-E: Sperrmüllbrand sorgt für starke Rauchentwicklung im Südostviertel

Essen-Südostviertel, Werderstraße, 25.02.2025, 16:13 Uhr (ots)

Am Dienstagnachmittag des 25. Februar 2025 kam es um 16:13 Uhr zu einem Brandereignis in der Werderstraße im Essener Südostviertel, bei dem eine große Menge Sperrmüll in einer Hofdurchfahrt brannte.

Bereits auf der Anfahrt meldeten zahlreiche Anrufende den Brand, da die Rauchentwicklung weiterhin sichtbar war. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: In der Hofdurchfahrt eines viereinhalbgeschossigen Mehrfamilienhauses brannte eine große Menge an Sperrmüll. Der Brandrauch zog an der Fassadenfront zweier Mehrfamilienhäuser hoch, wodurch mehrere Wohnungen verrauchten.

Sofort wurde durch die Feuerwehr eine Brandbekämpfung mit handgeführten Strahlrohren eingeleitet sowie die Kontrolle der angrenzenden Mehrfamilienhäuser veranlasst. Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht und somit ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Personen sind glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen.

Anschließend wurden in den betroffenen Wohnungen Kontrollmessungen auf mögliche Atemgifte durchgeführt. Alle Wohnungen sind weiterhin bewohnbar.

Zur Brandursache hat die Polizei Essen nun die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essern war mit drei Löschfahrzeugen, einer Drehleiter, dem Führungsdienst der Feuerwehr sowie Sonderfahrzeugen für eine Stunde im Einsatz.

