Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 31-Jährigen im Regionalexpress 13 am Bahnhof Dülken

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Viersen (ots)

Auf Anordnung der Bundesministerin des Innern und für Heimat hat die Bundespolizei aus Anlass der EURO 2024 seit dem 7. Juni 2024 Grenzkontrollen an allen land-, luft-, und seeseitigen Schengenbinnengrenzen vorübergehend wiedereingeführt. Am Freitagabend, 28. Juni 2024 um 23:10 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Regionalexpress 13 am Bahnhof in Dülken einen 31-jährigen Deutschen. Ein Abgleich der Personalien des Reisenden in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf mit einem Vollstreckungshaftbefehl wegen Raubes gesucht wird. Hiernach muss der Mann noch eine Restfreiheitsstrafe von 326 Tagen von ehemals zwei Jahren und sechs Monaten verbüßen. Der Verurteilte wurde daraufhin vor Ort am Bahnhof verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle erfolgte die Einlieferung zum Haftantritt in das Gefängnis in Willich.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell